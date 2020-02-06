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Suikasttan kurtulan Meksikalı gazeteciden Devlet Başkanı Obrador'a: Bizi tek tek öldürüyorlar

Meksika'da suikasttan ağır yara ve sakatlık ile kurtulan video blogger Paul Velazquez'in bir basın toplantısı sırasında Devlet Başkanı Andres Manuel Obrador'a söyledikleri ülkede ve dünyada geniş yankı buldu.

06.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:40Suikasttan kurtulan Meksikalı gazeteciden Devlet Başkanı Obrador'a: Bizi tek tek öldürüyorlar
'da suikasttan ağır yaralı halde kurtulan blogger Paul Velazquez'in, Devlet Başkanı Andres Manuel Obrador'a gazetecilerle ilgili verdiği vaatleri hatırlatıp 'Bizi tek tek öldürüyorlar' demesi geniş yankı buldu.

Bir basın toplantısında, gazetecilerin ülkede karşılaştığı riskleri ve tehlikeleri hatırlatan Velazquez, "Sayın başkan bizi öldürüyorlar, lütfen unutmayın, bizi teker teker öldürüyorlar. Araştırmacı gazeteciler yolsuz iktidar sahipleri için av hayvanları değildir." diyerek adaletin sağlanmasını istedi.
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Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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