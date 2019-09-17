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Şükri ve Le Drian Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian başkent Kahire'de Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.

17.09.2019 17:40Şükri ve Le Drian Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian başkent Kahire'de Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakan, düzensiz göç konusundaki iş birliği başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.
Şükri ve Le Drian'ın Suriye, Libya ve Yemen'de son dönemde yaşanan önemli gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu barış girişimlerini de ele aldığı belirtildi.
Fransa'nın Mısır Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Drian'ın dışişleri bakanı sıfatıyla 7'inci kez Mısır'ı ziyaret ettiği, bu ziyaretini Sudan'ın başkenti Hartum'daki temaslarının ardından gerçekleştirdiği bildirildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin işbaşına geldiği 2014 yılından bu yana Mısır ve Fransa arasında özellikle de savunma alanında önemli anlaşmalar imzalandı.
Fransa, ABD ve Rusya'nın ardından Mısır'ın en fazla silah aldığı üçüncü ülke konumuna yükseldi.

Orta Doğu, Kahire, Güncel

Kaynak: AA

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