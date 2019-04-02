Şükrü Başdeğirmen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Isparta belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen, Isparta belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Isparta belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Isparta belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen ile ilgili seçim sonuçları ve Isparta belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Isparta belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Isparta belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Isparta aday yarışı ve Isparta seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Isparta Seçim Bilgileri

Isparta belediyesi için toplam sandık sayısının 498 olduğu belirlendi.

Isparta belediyesi için açılan sandık sayısının ise 497 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Isparta belediyesi için katılım oranının ise % 82,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Isparta toplam seçmen sayısının ise 164.209 olduğu belirlendi.

Isparta belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 135.922 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Isparta belediye başkan adayı olarak gösterilen Şükrü Başdeğirmen, Isparta yarışında % 38,09 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Şükrü Başdeğirmen toplamda 50.376 adet oy sayısına ulaştı.

Şükrü Başdeğirmen Kimdir?

Isparta AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta'da tamamladı. SDU İşletme Fakültesi mezunu. İnşaat malzemeleri ticareti, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet yürütmektedir. Isparta Belediye Meclis Uyeliği yaptı. Birçok STK ve yardım derneklerinde aktif rol üstlendi. Evli ve 2 çocuk babası.

AK Parti Isparta belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.