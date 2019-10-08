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Şükrü Hanedar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın vefat eden babası Ömer Hanedar, son yolculuğuna uğurlandı.

08.10.2019 17:46Şükrü Hanedar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın vefat eden babası Ömer Hanedar, son yolculuğuna uğurlandı.
Hanedar için Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim, antrenörler Levent Şahin, Ümit Davala ve Hasan Şaş, sarı-kırmızılı futbolcular ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Hanedar'ın naaşı, Küplüce Mezarlığı'nda defnedildi.

Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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