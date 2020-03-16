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Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var

Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Galatasaray'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

16.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:29

Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere oyuncular ve yöneticilerin ligin ertelenmesini istemesine Rıdvan Dilmen'in gösterdiği tepkiye sert çıktı.

Hanedar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeytanlık senin ruhunda var! Sen, daha önce TFF'de yaptığın gibi yine Galatasaray Spor Kulübü'nü, Başkanını, Hocasını, Oyuncularını siyasetle karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ?

"Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in açıklamalarını dinledim. Sporcuları tabii ki devlet koruyacak. Böyle bir karar alınıyor, uygulanıyor. Bu maçların seyircisiz oynanma kararı perşembe akşamı 19:00'da alındı. Aynı gün 12:00'de Nihat Özdemir 'Seyircili oynanacak' dedi. 19.00'daki açıklama sonrası 'Neden ertelenmedi?' diye tepkiler oldu. Bu virüs 72 saat önce mi çıktı? Salı günü bu ligler oynanmasın deseydiniz anlardım. Nisan sonuna kadar da maçlar ertelense, bundan sonra zaten seyircili maç oynanmaz. Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Dua mı edecekler biri ölsün diye? Nedir bu kadar tepki? Perşembeye kadar hangi başkan, hangi teknik adam maçlar ertelensin dedi? Varsa helal olsun! Tartışılmadı bile bizde. Bu virüs buraya 18.55'te mi geldi?"

Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var
Etiketler : Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Futbol, Spor

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Yorumlar (22)
MEMET33:HER SENE, HER NE VESİLEYLE OLURSA OLSUN BU GALATASARAY DÜŞMANLARI BİR ŞEKİLDE HORTLUYOR VE GALATASARAY HEPSİNİ ÜST ÜSTE KOYUP ZIMBALAYARAK ŞAMPİYON OLUYOR BU SENEDE OLACAK HEMDE FATİH TERİMİN BELHANDA AŞKINA, HER MAÇI 45 DAKİKA 10 KİŞİYLE OYNATMASINA RAĞMEN. . .
Cevap Yaz 2 5
CİVARECEP:ertelenip ertelenmemesni ergun abilerne sorsunlar şikeciler sizi
Cevap Yaz 3 2
FATİH:GS herzamnki gibi saf ayağına yatıyor. Halbuki herkes bilir dünyada şikeyi en çok İtalyanlar yapıyor Türkiye''de ise Galatasay. . . .
Cevap Yaz 16 12
REİS:her sene aleni şampiyon yapılan gs nin bu sene niye önü kesilmek istensin buna kargalar güler. . . . . şeytanlığa gelince gs bırak rıdvanı gerçek şeytanı ters çevirir. .
Cevap Yaz 11 12
ALİ:BENCE DE
2 5
TEVFİK:Rıdvanın tarafsız olduğunu düşünmüyorum Galatasaray düşmanlığı yaptığı çok açık her fırsatta bunu dile getiriyor. Maçlar seyircisiz oynanması hiç doğru değil ertelenmeliydi. Bu haftadan sonra niye erteleyecekler maçları o zaman oynansın bu hafta nasıl oynandıysa
Cevap Yaz 10 19
FBLİ:türkiyeye şikeyi getiren gs, himmetle şampiyon olan gs, hakemler tarafından kollanan gs ama şeytanlık rıdvan dilmende, hadi gidin kendi işinize bakın fransız takımı sizi
Cevap Yaz 24 21
XX:fbli pislik devam etsene uefa ve tff tescilleneni fb yi yazsana rum takimi taraftari
2 2
:D:hay ağzına sağlık kardeşim
11 11
BİZIMLE DEĞİLSİN CİNCON:rıdvan doğru söylüyor gs kulübü gene boş yapmış aynı şeyleri ahmet çakar da dedi rıdvanın dedikleri mi ağrınıza gitti 55 bin kişi gelsin ağırlarız sıkıntı olmaz diyen kulüp seyircisiz kararından sonra bir anda maçların ertelenmesini istedi derdiniz sağlık falan değil seyieciden gelecek para ve destek şampiyon olmak için herşeyi aparsınız bunu geçen sene de önceki sene de daha önceleri de gördük tasdik ettik. . .
Cevap Yaz 26 18

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