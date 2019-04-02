Şükrü Kaplan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA SÜTÇÜLER belediye başkan adayı olan Şükrü Kaplan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA SÜTÇÜLER ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Şükrü Kaplan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA SÜTÇÜLER adayı Şükrü Kaplan kimdir? BTP ISPARTA SÜTÇÜLER adayı Şükrü Kaplan yüzde kaç oy aldı?

Şükrü Kaplan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA SÜTÇÜLER belediye başkan adayı olarak gösterilen Şükrü Kaplan SÜTÇÜLER ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. SÜTÇÜLER ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Şükrü Kaplan adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA SÜTÇÜLER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.