Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe , "Belediye başkanı milletin büyük ve güçlü olduğunu bilecek" dedi.Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, Küçük Millet Meclisi'nin 'Yerel gündem' konulu oturumuna katıldı. Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen oturumda konuşan Karatepe, "Nasıl Bir Belediye Başkanı Seçmeliyiz?" sorusuna cevap verdi. Yapılan oturuma Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve STK temsilcileri katıldı."Belediye başkanı bilgili ve tecrübeli bir isim olmalıdır"Karatepe, belediye başkanının insanların gözünün içine bakarak güven vermesi gerektiğini ve hareketli bir kişi olması gerektiğini söyleyerek, "Bir belediye başkanı hiç şüphesiz ki sağlıklı olmalıdır. İnsanın bir ruh sağlığı olacaktır. İlişkileri bilen bir insan olacak. Kendisini ifade etmeyi bilecek ve karşısında ki insanı anlayacak. İnsanların gözüne bakacak. Gözüne bakacak derken de tabi öyle siyasetçiler var ki birinin gözüne bakıyor, birinin elini sıkıyor, biriyle konuşuyor ve biriyle de dinliyor. Böyle yapmayacak. Gözünün içine bakacak ve güven verecek. Dengeli ve sabırlı olması çok önemlidir. Bedensel sağlığı pek önemli sayılmıyor ama yine de belediye başkanı doğuştan ölüme kadar toplumun bütün meseleleri ile ilgilendiği için hareket kabiliyeti olan biri de önemlidir. Yönetici olmak için beden sağlığı şart değil ama tercih edilir. Çünkü belediye başkanı hareketli olmak durumundadır. Her yerde her an bir yerde yangın var, bir yerde yol çökmüş, bir yerde heyelan olmuş bu mesafeleri anında kat etmesi gitmesi ve yerinde bulunması lazımdır. Bir belediye başkanı bilgili ve tecrübeli bir isim olmalıdır. Hayat tecrübesi olacaktır. Bu bilgi ansiklopediden elde edilen bilgi de işe yarar tabi ama hayatla örtüşen bilgilerin olmalı lazım" diye konuştu."Başkan, insanı dinlemeyi ve ikna etmeyi bilecek"Belediye Başkanlığı görevini yürüten kişinin işlerini hafife almadan yaparak, insanlar da oluşan ön yargıyı kırması gerektiğini belirten Şükrü Karatepe, "İnsanı anlamak, insanı dinlemek ve insanı ikna etmek, bir yerel yöneticinin görevlerinden birisidir. İnsanların her şey ile ilgili önyargısı var. Önyargı önemli bir problemdir. Doğru anlatacaksınız ve anlattığınıza inanacak. Bir kişi kalkıp belediye başkanı olmuşsa şehir nedir, şehircilik nedir, şehir hayatında imar nedir ve estetik konular neler gibi konularda da genel bir şeyin bir entelektüel alakasının insan olarak olması lazımdır. Bu işlerle ilgilenmeyen bu işleri hafife alan, olsa da olur olmasa da olur gibi bakan insanların belediye başkanı olması uygun değildir" dedi."Şehir ile alakalı hayaller görecek"Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanvekili Karatepe, konuşmasını şöyle tamamladı:"Belediye başkanı, inançlı olmalıdır. Bu imanlı anlamına değil, dini anlamda imanlı demek istemiyorum. Birincisi millete inanacak. Bir belediye başkanı milletin büyük olduğuna inanacak. Güçlü olduğuna inanacak. Bu milletin hak ettiğine inanacak. Bu halkın hizmeti hak ettiğine inanacak. Bunlara bu yeter diyen bir belediye başkanı kötü bir başkandır. Kendi yaptığı işe inanacak. İnanılarak yapılan işler çok farklıdır. Laf olsun diye yapılan işler vardır. Bir de inanılarak yapılan insanın kendisinin duygularını kattığı işler vardır. Belediye başkanı inançlı olacak. Toplumu ile ilgili hayaller görecek. O şehir ile alakalı hayaller görecek. Yaptığı veya yapmadığı işler rüyasına girecek." - KAYSERİ