Şükrü Özün Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KASTAMONU HANÖNÜ belediye başkan adayı olan Şükrü Özün isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU HANÖNÜ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Şükrü Özün isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KASTAMONU HANÖNÜ adayı Şükrü Özün kimdir? Bağımsız KASTAMONU HANÖNÜ adayı Şükrü Özün yüzde kaç oy aldı?

Şükrü Özün Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KASTAMONU HANÖNÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Şükrü Özün HANÖNÜ ilçesinde % 12,47 oranında oy almıştır. HANÖNÜ ilçesinde % 12,47 oranında oy olan Şükrü Özün adlı Bağımsız adayı toplamda 167 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU HANÖNÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.