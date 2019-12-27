Şükrü Saraçoğlu'nun 66. ölüm yıl dönümü! Eski Başbakan Şükrü Saraçoğlu kimdir?

Şükrü Saraçoğlu stadı ile adı anılan ünlü devlet adamı, Atatürk ve İnönü'den hemen sonra Time'da kapak olan 3. Türk olmayı başardı. Türk parasının değerini korumak amacıyla Ziraat Bankası'nı kurdu. İşte, Şükrü Saraçoğlu stadyumu, Şükrü Saraçoğlu hayatı, biyografisi...

MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU KİMDİR?

Saraçoğlu, 1887 yılında Ödemiş'te dünyaya geldi. 1909 yılında Mülkiye Mektebi'ni bitirdikten sonra İzmir liselerinde öğretmenlik yaptı. Birinci Dünya Savaşı yılarında Cenevre Siyasal Bilimler Fakültesi'ni tamamladı. İkinci dönem çalışmalarına başlayan T.B.M.M.'ye, İzmir milletvekili olarak dahil oldu.

Fethi Okyar hükümetinde 1924-1925 döneminde Milli Eğitim Bakanı oldu. 1926'da Türk ve Yunan halklarının mubadelesi amacıyla kurulan Muhtelit Mübadele Komisyonuna Türk delegasyonu olarak seçildi. Dördüncü ve Beşinci İnönü hükümetlerinde 1927-1930 yıllarında Maliye Bakanlığına getirildi ve Türk ekonomisinin ancak köyden başlatılacak reform çalışmalarıyla kalkınabileceğini savundu. Bunun yanı sıra memur sınıfının sorunlarına eğilerek personel ve emeklilik kanunlarını yürürlüğe koydu. Yabancı bankaların elinde iç ve dış ticaret mevsimlerine göre düşürülen, Türk parasının değerinin korunmasını sağlamak amacıyla 1930'da Merkez Bankasını kurdu. Aynı yıl sağlığı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye'nin iktisadi sorunları üstüne inceleme ve araştırma yapmak üzere 1931'de A.B.D.'ye gönderildi.

Saraçoğlu, 1933-1939 döneminde Adalet Bakanlığı yıllarında, Yargıç ve Avukatlar Kanunu'nu, Suçüstü, İcra-İflas Kanunları'nı yürürlüğe koyması, iş esasına dayanan cezaevleri kuruluş yasalarını uygulamaya sokarak, bu amaca dayalı İmralı cezaevini kurması yaptığı önemli çalışmalar arasında yer alıyor. En önemli görevi, İkinci Bayar hükümetinde (1938-1939) ve Saydam Hükümetlerinde (1939-1942) Dışişleri Bakanlığı yapması oldu. 1942'de hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra da (1942-1946) bazen Dışişleri Bakanlığını yürütmek durumda kaldı. 1948'de T.B.M.M. başkanlığına seçilen Saraçoğlu 1950'den sonra siyasi hayattan çekildi. 1953 yılında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Şükrü Saraçoğlu 1934 ile 1950 arasında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını yürütmüştür. Ayrıca Saraçoğlu Mustafa Kemal Atatürk (1923, 1927) ve İsmet İnönü'den (1941) sonra dünyaca ünlü Time dergisinin kapağında yer alan 3. Türk'tür. İsmi Aziz Yıldırım tarafından Kadıköy'de ki stada verilmiştir.