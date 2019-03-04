Saadet Partisi İstanbul Silivri İlçesi Belediye Başkan Adayı Şükrü Yıldırım Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde SP İstanbul Silivri Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Silivri İlçesi Belediye Başkan adayı Şükrü Yıldırım kimdir?

ŞÜKRÜ YILDIRIM KİMDİR?

Başkan adayı Yıldırım, 1980 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmalarını sürdürdü.

GÜÇLÜ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPTI

2004 yılında İstanbul'da avukatlık mesleğine başlayan Şükrü Yıldırım, HUDER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Barosu Baro Meclisi Üyeliği, İstanbul Barosu Kurum ve Kamu Avukatları ile Bağlı Çalışan Avukatlar Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliği, İstanbul Barosu Beyoğlu Şube Temsilciliği ve Güçlü Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜÇSİAD) Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. Halen Beytül-Makdis Çalışmaları Vakfı Mütevelli Kurulu Üyeliği ile GÜÇSİAD Yönetim Kurulu Üyelikleri devam ediyor. Şükrü Yıldırım. evli ve 2 çocuk babasıdır.