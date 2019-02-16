Sükunetli ve Saygılı Bir Seçim Kampanyası Yürüteceğiz"

AK Parti Kütahya
İl Başkanı Ali Çetinbaş
, sükunetli, bütün fikirlere saygılı bir seçim kampanyası yürütme niyetinde olduklarını söyledi.
Çetinbaş, Kütahya Belediyesine ait sosyal tesislerde partisince düzenlenen toplantıda, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren Çetinbaş, şöyle konuştu:
"Bugün itibariyle partimiz il merkezinde, 12 ilçede ve 15 beldede belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleriyle alakalı taslak çalışmasını tamamlamış vaziyettedir. Seçim kampanyamızı geçtiğimiz hafta başlattık ve sükunetli, bütün fikirlere saygılı bir seçim kampanyası yürütme niyetindeyiz. Bu şekilde süreci 31 Mart'a kadar taşıyacağız. Son kararı ise kıymetli hemşehrilerimiz, milletimiz verecek."
Partinin Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu
da seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler
, Merkez
İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin
Sürücüoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantı, Ahmet Sami
Kutlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.
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Kaynak: AA