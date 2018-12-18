18 Aralık 2018, 10:54
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Sükut Evi Filmi

Sükut Evi Filmi

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Sükut Evi, hayattan bunalan bir adamın kendisini yola vurması ile değişen yaşamını konu ediyor. Modern hayattan bunalan 30’lu yaşlardaki genç bir adam, çareyi yola koyulmakta bulur. Anadolu’ya doğru yola çıkan delikanlının amacı, rivayete göre ‘ruhların tamir edildiği’ bir mekanı bulmaktır. Günler süren arayışına rağmen bahsedilen mekan ile ilgili herhangi bir iz bulamaz. Bu süreçte yolu bir dergaha düşen delikanlının aradığı huzur burada da değildir. Sevgilisi geri dönmesi için baskı yapsa da o yoluna devam eder. Delikanlı, yol boyunca başına gelen türlü talihsiz olaylar sonucu kendisini zor bela bir köye atar. Fakat bir süre sonra köy delikanlının içinden çıkamayacağı bir girdap haline gelir.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Cafer Özgül’ün üstlendiği filmin başrolünü Melih Selçuk üstleniyor. Görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Ece Özdikici, Emel Çetin, Yıldırım Gücük, Fatih Topçuoğlu, Esin Eden, Kerem Pınar gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Cafer Özgül
Senaryo: Cafer Özgül
Oyuncular: Melih Selçuk, Ece Özdikici, Mehmet Özgür, Yıldırım Gücük, Emel Çetin, Fatih Topçuoğlu, Esin Eden, Kerem Pınar
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Sükut Evi
Yapımcı Firma: Düş Gezginleri Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 21.12.2018

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Kaynak: InterSinema.com