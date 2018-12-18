Sükut Evi Filmi

Sükut Evi, hayattan bunalan bir adamın kendisini yola vurması ile değişen yaşamını konu ediyor. Modern hayattan bunalan 30’lu yaşlardaki genç bir adam, çareyi yola koyulmakta bulur. Anadolu’ya doğru yola çıkan delikanlının amacı, rivayete göre ‘ruhların tamir edildiği’ bir mekanı bulmaktır. Günler süren arayışına rağmen bahsedilen mekan ile ilgili herhangi bir iz bulamaz. Bu süreçte yolu bir dergaha düşen delikanlının aradığı huzur burada da değildir. Sevgilisi geri dönmesi için baskı yapsa da o yoluna devam eder. Delikanlı, yol boyunca başına gelen türlü talihsiz olaylar sonucu kendisini zor bela bir köye atar. Fakat bir süre sonra köy delikanlının içinden çıkamayacağı bir girdap haline gelir.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Cafer Özgül’ün üstlendiği film
in başrolünü Melih Selçuk
üstleniyor. Görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran’ın üstlendiği film
in oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür
, Ece Özdikici
, Emel Çetin, Yıldırım Gücük, Fatih
Topçuoğlu, Esin Eden, Kerem Pınar
gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Cafer ÖzgülSenaryo:
Cafer ÖzgülOyuncular:
Melih Selçuk, Ece Özdikici, Mehmet Özgür, Yıldırım Gücük, Emel Çetin, Fatih Topçuoğlu, Esin Eden, Kerem PınarFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Sükut EviYapımcı Firma:
Düş Gezginleri FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
98 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
21.12.2018Sükut Evi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com