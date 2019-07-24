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Sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kırşehir'de, sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

24.07.2019 17:11 Sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Kırşehir'de, sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Ankara'dan ailesiyle Kaman ilçesine bağlı Esentepe köyünde yaşayan dedesi Recep Yıldırım'ın yanına gelen Arda Yıldırım (2), bahçede oynarken ortadan kayboldu.
Çocuğu arayan ailesi ve yakınları, Arda'nın bahçede bulunan 2 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştüğünü fark etti.
Çevredekilerin yardımıyla havuzdan çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekibi yaptı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arda, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Recep Yıldırım, Kırşehir, Ankara, Kaman, Güncel

Kaynak: AA

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