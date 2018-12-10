Sulama Havuzuna Düşen Çakal Kurtarıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:08

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde düştüğü sulama havuzunda 3 gün boyunca mahsur kalan çakal, Orhangazi Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılıp doğal ortama salındı.Orhangazi ilçesi kırsal Sölöz Mahallesi'nde dağlık alanda yiyecek arayan çakal, içi boş olan sulama havuzuna düştü. Havuzdan çıkamayan çakalı gören vatandaşlar muhtar ve belediyeye bilgi verdi. İhbar üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çakalı uyuşturucu iğne ile uyuttuktan sonra havuzdan çıkardı. Yaklaşık 3 gündür havuzda olduğu ve aç kaldığı belirlenen çakal, kuduz ve diğer aşıları yapıldıktan sonra doğal hayata geri bırakıldı.- Bursa