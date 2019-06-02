02.06.2019 11:14
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Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Gümüşhane'de sulama havuzuna düşen ve boğulma tehlikesi geçiren inek, ekiplerce kurtarıldı.

Gümüşhane'de sulama havuzuna düşen ve boğulma tehlikesi geçiren inek, ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Canca Mahallesi'nde, Cihan Yaşar'a ait inek, sabah saatlerinde tarlada yayılırken yaklaşık 2 metre derinliğindeki üstü açık sulama havuzuna düştü.
İneği düştüğü yerden çıkaramayan Yaşar, Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, halatlar yardımıyla yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ineği sulama havuzundan çıkararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
Sabah, Gümüşhane, Güncel