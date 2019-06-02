Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Gümüşhane
'de sulama havuzuna düşen ve boğulma tehlikesi geçiren inek, ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Canca Mahallesi'nde, Cihan Yaşar'a ait inek, sabah saatlerinde tarlada yayılırken yaklaşık 2 metre derinliğindeki üstü açık sulama havuzuna düştü.
İneği düştüğü yerden çıkaramayan Yaşar, Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve AFAD
ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, halatlar yardımıyla yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ineği sulama havuzundan çıkararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
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