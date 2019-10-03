Haberler » Güncel » Haber

Sulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, boş sulama havuzuna düşen kurt, Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü görevlilerinin de verdiği destekle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

03.10.2019 18:30Sulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, boş sulama havuzuna düşen kurt, Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü görevlilerinin de verdiği destekle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akpınar Mahallesi'nde boş sulama havuzuna düşen bir kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kurtarma çalışmasına katılan Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü ekipleri, iğneyle vahşi hayvanı sakinleştirdi. Yaklaşık 2, 5 metre derinliğindeki havuzda mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerinin kullandığı yakalama aparatıyla yukarı çıkarıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kurt, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.



İtfaiye, Akpınar, Çameli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:11 - Trump'tan Çin'e 'Ukrayna Krizi' uyarısı- ABD Başkanı Trump: "Çin, Biden hakkında soruşturma...
22:11 Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil
22:10 Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü ırak'ta, iran 2 sınır kapısını kapattı
22:08 Akşehir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
22:08 - Alman Bakan Lucha, DİTİB Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etti
22:05 UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Borussia Mönchengladbach: 1 (Maç sonucu)
22:04 Akıncı Üssü davası