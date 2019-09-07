Haberler» Güncel» Haber

Sulama havuzunda ölü bulundu

KONYA'nın Taşkent ilçesinde, Hasan Hüseyin Oğuz (44), 40 santimetre derinliğindeki sulama havuzunda ölü bulundu.

07.09.2019 21:47 Sulama havuzunda ölü bulundu
KONYA'nın Taşkent ilçesinde, Hasan Hüseyin Oğuz (44), 40 santimetre derinliğindeki sulama havuzunda ölü bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'ndeki Avşar baraj inşaatının yanında bulunan sulama havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, yakınları  Hasan Hüseyin Oğuz'un 40 santimetre derinliğindeki sulama havuzunda hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Oğuz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede Oğuz'un vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanılmadığı belirtildi. Hasan Hüseyin Oğuz'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.



Hasan Huseyin, Taşkent, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı
22:50   İlk yarı sessiz bitti
22:50   Beşiktaş Park kırmızı-beyaz!
22:50   Adrian Darya 1, Tartus Limanı açıklarında görüntülendi
22:50   Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra İstanbul'da
22:49   Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluştu
22:48   Dorian Kasırgası Kanada kıyılarına yöneldi