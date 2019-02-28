Sulama Kanalı Menfezlerinden 182 Kilo Esrar Çıktı

Kaynak: DHA

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda sulama kanalı menfezlerinde 181 kilo 944 gram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının esrar maddesini kırsal alanlarında yetiştirdiklerini ve piyasaya sürmek istediklerini tespit etti. Polis ve jandarma ekipleri kent merkezi, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde 9 ayrı noktada düzenlediği operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında DSİ tarafından kullanılmayan sulama kanalı menfezlerine gizlenmiş 181 kilo 944 gram esrar, 1 adet tabanca ve 45 adet mermi, 2 adet av tüfeği ve 14 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, suç geliri olduğu değerlendirilen 52 bin 400 lira ile 50 euro ile 2 adet terazi ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheliden 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.- Eskişehir