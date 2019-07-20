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Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Oyratlı Köyünde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

20.07.2019 15:41 Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Oyratlı Köyünde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oyratlı'da ailesi ile birlikte dere kenarına halı yıkamaya giden 5 yaşındaki Tuğba Çolak'ın ortadan kaybolduğunu fark eden anne Özlem Çolak, kızını aramaya başladı. Dere kenarında bulunan diğer vatandaşlar ile birlikte yapılan aramada Tuğba Çolak'ın sulama kanalına düştüğü fark edildi. Sulama kanalından vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

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