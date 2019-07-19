Haberler» Güncel» Haber

Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Tuğba öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sulama kanalına düşen Tuğba Çolak (5), yaşamını yitirdi.

19.07.2019 19:19 Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Tuğba öldü
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sulama kanalına düşen Tuğba Çolak (5), yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Tuğba'nın ailesi, hastanede gözyaşlarına boğuldu.
Olay, öğleden sonra, Oyratlı köyünde meydana geldi. Özlem Çolak beraberinde kızı Tuğba ile birlikte tarlaya gitti. Annesi bir süre sonra kızının yanında olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı. Köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları sırasında küçük Tuğba, sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan küçük Tuğba'nın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılar kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğba Çolak'ın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Bu sırada olayı duyup hastaneye gelen ve küçük kızın ölüm haberini alan akrabaları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Tuğba Çolak, Besni, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:04   Yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuk bulundu
21:02   Pençe-2 Harekatı'nda şehit olan askerin naaşı Konya'ya getirildi
21:02   Didim'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
21:00   Bakan Turan'dan AK Parti'ye ziyaret
20:59   Bahçecik mahallesinde asfalt çalışması yapıldı
20:59   Kaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyon
20:59   Hatay'da dinamitle balık avlayanlar kameraya yakalandı