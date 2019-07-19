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Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Tuğba öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sulama kanalına düşen Tuğba Çolak (5), yaşamını yitirdi.

19.07.2019 21:22 Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Tuğba öldü
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sulama kanalına düşen Tuğba Çolak (5), yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Tuğba'nın ailesi, hastanede gözyaşlarına boğuldu.
Olay, öğleden sonra, Oyratlı köyünde meydana geldi. Özlem Çolak beraberinde kızı Tuğba ile birlikte tarlaya gitti. Annesi bir süre sonra kızının yanında olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı. Köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları sırasında küçük Tuğba, sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan küçük Tuğba'nın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılar kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğba Çolak'ın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Bu sırada olayı duyup hastaneye gelen ve küçük kızın ölüm haberini alan akrabaları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Tuğba Çolak, Besni, Güncel

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