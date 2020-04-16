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Sulama kanalına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sulama kanalına düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

16.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:56
Sulama kanalına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sulama kanalına düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turgutlu'nun Geren mevkiinde, bugün öğle saatlerinde sulama kanalı atın düştüğünü fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, atı, uzun uğraşlar sonucu halatlarla bağlayarak, bulunduğu yerden çıkardı. At, sahibine teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutlu, İtfaiye, Güncel
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