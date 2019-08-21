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Sulama kanalına düşen ayı yavrusu vatandaşların yardımıyla kurtuldu

Sulama kanalına düşen ayı yavrusu vatandaşların yardımıyla kurtulduERZİNCAN - Erzincan'da sulama kanalına düşen ayı yavrusu, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtuldu.

21.08.2019 10:51
Sulama kanalına düşen ayı yavrusu vatandaşların yardımıyla kurtuldu
Sulama kanalına düşen ayı yavrusu vatandaşların yardımıyla kurtuldu
ERZİNCAN - Erzincan'da sulama kanalına düşen ayı yavrusu, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtuldu.
Erzincan'ın Tatlısu Köyünden Yusuf Akdağ isimli vatandaş hayvanlarının kışlık samanını kamyonla köyüne taşırken bugün sabah saat 05. 00 sıralarında yolun kenarından geçen sulama kanalının içerisinde bir canlı hayvanın olduğunu fark etti. Kamyonu durduran araç sürücüsü ve Yusuf Aktaş, sulama kanalına yaklaştıklarında düşen yabani hayvanın yavru bir ayı olduğunu gördüler.
Yusuf Aktaş ve arkadaşı, sulama kanalının dik olması sebebiyle yoğun uğraşlar sonunda yavru ayıyı sudan çıkabileceği noktaya doğru yönlendirmeye başladılar. Ayı yavrusu uzunca bir süre suda yüzdükten sonra kanal kenarlarının diklik seviyesini kaybettiği noktadan sudan çıkarak gözden kayboldu.
Sulama kanalına düşen ayı yavrusu vatandaşların yardımıyla kurtuldu

Erzincan, Akdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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