Haberler» Güncel» Haber

Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı

Erzincan'da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

19.07.2019 16:23 Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı
Erzincan'da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzincan - Çağlayan yolu üzeri Köprübaşı (Binkoç) Köyü civarında bugün saat 14. 00 sıralarında meydana gelen olayda, bir büyükbaş hayvan otlak arazinin yanındaki sulama kanalına girdi. Sulama kanalındaki bataklığa ayakları saplanan büyükbaş hayvan uzun süre çıkamadı. Bunun üzerine durum Erzincan İtfaiye Müdürlüğüne haber verildi. Gelen ihbarı kısa süre içerisinde değerlendiren itfaiye ekipleri kurtarma işlemini gerçekleştirmek için teçhizatlarını yanlarına alıp 1 araç, 3 personel ile olay yerine 15 dakika içerisinde vardı.

Büyükbaş hayvan, halat ve araç merdiveni yardımı ile düştüğü sulama kanalından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hayvanının kurtarılmasından dolayı mutlu olan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Köprübaşı, Çağlayan, Erzincan, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:56   İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ'NDE CÜBBE TÖRENİ
17:56   Samet başarılarına bir yenisini daha ekledi
17:56   ATAŞEHİR'DE DEVRİLEN KAMYONET NEDENİYLE TRAFİK DURDU
17:56   İstanbul İl Müftülüğünde görev değişimi
17:55   Ataşehir'de devrilen kamyonet nedeniyle trafik durdu
17:55   Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı
17:55   Pınar Soykan'dan konser arasında tatil molası