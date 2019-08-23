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Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Adana'da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedeni bulundu.

23.08.2019 21:27 Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
Adana'da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi'nde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalı kenarında oynayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Ali Hevil dengesini kaybederek suya düştü. Sulama kanalına düşen çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Küçük çocuğun kanala düştüğünü gören vatandaşlar polise haber verdi. Vatandaşların yapmış olduğu ihbardan sonra olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Yardım ekipleri ve polis ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Yeşiloba TOKİ sulama kapaklarının olduğu yerde bulunan çocuğun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kıyıboyu Caddesi, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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