05.07.2019 19:06
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Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Batman'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Batman'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan ailesiyle Batman'daki akrabalarını ziyarete geldiği öğrenilen Mazlum Yaşar (7), Çamlıtepe Mahallesi'nde oyun oynadığı sırada sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kanalda yapılan, vatandaşların da desteğiyle yürütülen arama çalışmaları sonucu, düştüğü yerin 200 metre ilerisinde Yaşar'ın cesedine ulaşıldı.
Yaşar'ın cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi. Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Kaynak: AA
İstanbul, Batman, Güncel

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