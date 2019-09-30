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Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesi yakınlarında sulama kanalından kovayla su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

30.09.2019 18:52Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Osmaniye'nin Cevdetiye beldesi yakınlarında sulama kanalından kovayla su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Cevdetiye yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalından kova ile su çekmek isteyen 16 yaşındaki Mustafa Y, dengesini kaybederek kanala düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Mustafa Y'yi bulmak için olay yerine Adana Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar çağrıldı.
Kanala giren balık adamlar, Mustafa Y'nin cesedini, düştüğü yerin 100 metre uzağında bularak sudan çıkardı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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