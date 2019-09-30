Haberler » Güncel » Haber

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesi yakınlarında sulama kanalından kovayla su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

30.09.2019 20:23
Osmaniye'nin Cevdetiye beldesi yakınlarında sulama kanalından kovayla su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Cevdetiye yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalından kova ile su çekmek isteyen 16 yaşındaki Mustafa Y, dengesini kaybederek kanala düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Mustafa Y'yi bulmak için olay yerine Adana Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar çağrıldı.
Kanala giren balık adamlar, Mustafa Y'nin cesedini, düştüğü yerin 100 metre uzağında bularak sudan çıkardı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:15 Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu
23:15 Şili halkının deprem anındaki soğukkanlılığı kameralara yansıdı
23:14 9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı
23:12 Akıncı: "İyi planlanmış, sonuç odaklı hedefe giden bir süreç kurgulanması gerekiyor"- NEW
23:12 Rum yönetimi, İsrail ve Sırbistan'dan silah aldı
23:12 Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti
23:09 Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı (2)