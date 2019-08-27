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Sulama kanalına düşen genç boğuldu

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti.

27.08.2019 09:49 Sulama kanalına düşen genç boğuldu
Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bahçe sulamasına giden 29 yaşındaki Uğur Özer, sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, suda boğulan gencin cesedini kısa süre sonra sulama kanalında buldu.

Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Malatya, Darende, Ilıca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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