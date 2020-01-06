Haberler » Güncel » Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Haber

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:03 Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Mardin'in ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesi'nde Abdulaziz Adıgüzel'e ait inek, otladığı sırada sulama kanalına düştü.
İnek, Adıgüzel ve mahalle sakinlerinin yaklaşık bir saat süren çabasına rağmen sulama kanalından çıkarılamadı.
Bunun üzerine, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin Müdürlüğüne bilgi verildi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla ineği düştüğü sulama kanalından çıkardı.
İneği kurtarılan Adıgüzel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Nusaybin, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:08   Gaziantep'te eşini darbettiği görüntülenen kocaya 7 ay 15 gün hapis cezası verildi - Haber
17:08   Kızılcahamam'da "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" toplantısı - Haber
17:07   (AVM'nin güvenlik kamerası görüntüsüyle) - BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE - Haber
17:06   Köpeğe tüfekle ateş açan kişi hakkında soruşturma açıldı - Haber
17:06   Atatürk Kongre Müzesi'ni 2019 yılında 345 bin 549 kişi ziyaret etti - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
6.01.2020 17:10:34