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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Sulama kanalındaki inek İneğin kurtarılması İneğin sahibine teslim edilmesi Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde bulunan sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:21
Sulama kanalındaki inek
İneğin kurtarılması
İneğin sahibine teslim edilmesi Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde bulunan sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
MARDİN - Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde bulunan sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesinde bulunan Çağ çağ sulama kanalı kenarında otlayan Abdulaziz Adıgüzel'e ait inek otladığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Adıgüzel ve mahalle sakinlerinin yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen inek kurtarılamayınca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin ekiplerine verildi.
Bölgeye gelen İtfaiye arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla inek sulama sulama kanalından çıkarılarak kurtarıldı.
İneği sağ salim kurtarılan Abdulaziz Adıgüzel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Nusaybin, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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