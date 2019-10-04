Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

DÜZCE'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.
Olay sabah saatlerinde, Düzce
Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kuşçu, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya götürmek istedi. Bu sırada ineklerden biri sulama kanalına düştü. Kanala düşen ineğini kendi imkanlarıyla çıkaramayan Kuşçu, itfaiyeye haber
verdi. İtfaiye
ekibi, ineği, mahsur kaldığı yerden vücuduna halatlar bağlayarak vinçle kurtardı.
Yaralanmadan kanaldan çıkarılan inek, sahibi tarafından ahıra götürüldü.