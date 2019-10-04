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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

DÜZCE'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

04.10.2019 10:14Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
DÜZCE'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.
Olay sabah saatlerinde, Düzce Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kuşçu, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya götürmek istedi. Bu sırada ineklerden biri sulama kanalına düştü. Kanala düşen ineğini kendi imkanlarıyla çıkaramayan Kuşçu, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, ineği, mahsur kaldığı yerden vücuduna halatlar bağlayarak vinçle kurtardı.
Yaralanmadan kanaldan çıkarılan inek, sahibi tarafından ahıra götürüldü.



İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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