27.06.2019 14:22
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Sulama kanalına düşen inek, kurtarıldı

Sulama kanalına düşen inek, kurtarıldı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halatla, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halatla, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Bekdemir Mahallesi Gembil mevkiinde çoban tarafından otlatılan büyükbaş hayvanlardan biri, sulama kanalına düştü. Çobanın haber verdiği mahalle sakinleri ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, Beyşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İnek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat sayesinde, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı, ardından da sahibi Hasan Hüseyin Baş 'a (55) teslim edildi.


- Konya
Kaynak: DHA
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