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Sulama kanalına düşen inşaat işçisi kayboldu

Tokat'ta sulama kanalına düşen inşaat işçisine ulaşılmaya çalışılıyor.

24.09.2019 12:08Sulama kanalına düşen inşaat işçisi kayboldu
Tokat'ta sulama kanalına düşen inşaat işçisine ulaşılmaya çalışılıyor.
Dedeli Mahallesi'ndeki TOKİ 4. etap konutları inşaatında çalışan Hasan Sakçı (35), sulama kanalına düştü.
Sakçı'nın düştüğünü gören ve aynı inşaatta çalışan dayısı Mehmet Aşar da kanala girdi. Dayısının yakaladığı ancak bir süre sonra elinden kayan Sakçı, suda kayboldu.
İşçilerin haber vermesi üzerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri kanalda Sakçı'yı arama çalışması başlattı.
Şakçı'nın bulunması için sulama kanalının kapakları kapatılarak, suyun debisi düşürülmeye çalışılıyor.

Dedeli, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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