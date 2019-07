Sulama kanalına düşen kamyonettekileri kurtarmak isterken boğuldu

Sulama kanalına düşen kamyonettekileri kurtarmak isterken boğulduAdana'da ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarpan kamyonet, sulama kanalına düştü. Kamyonette mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmaya çalışan Hakan Aykol boğularak hayatını kaybetti.Kaza, Yüreğir ilçesindeki Kayarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının paralelinde bulunan yolda Hasan Can yönetiminde ilerleyen 01 EZ 253 plakalı kamyonet, ara yoldan karşısına çıkan Hakan Aykol yönetimindeki 01 C 8099 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde Hasan Can, Medine Can, Erdal Ördek ve Emirhan Can'ın bulunduğu kamyonet sulama kanalına düştü. Hafif ticari araçta bulunan Hakan Aykol ile Mirza Aykol kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hakan Aykol, kamyonette mahsur kalanları kurtarmak için suya atladı. Suya gömülen kamyonetteki vatandaşların araçtan çıkmasını sağlayan Hakan Aykol daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekibi sevk edildi. Sulama kanalından çıkan Medine Can, Erdal Ördek, Emirhan Can ile hafif ticari araçta yaralanan Mirza Aykol, tedavi edilmek üzere ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Akıntıya kapılan ve yüzme bilmediği öğrenilen Hakan Akyol, kazanın yaşandığı yerden 1.5 kilometre uzaklıkta vatandaşlar tarafından bilinci kapalı halde sulama kanalından çıkartıldı. Ambulansla hastaneye götürülen Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyol'un yakınları kaza yerinde gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. Akyol'un cesedi otopsi için morga götürüldü.