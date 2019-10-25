Haberler » genel » Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düştükten sonra mahsur kalan kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.

25.10.2019 11:45
Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düştükten sonra mahsur kalan kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Gürün Mahallesi mevki'inden sulama kanalına düşen kurt, köprü korkuluğunda mahsur kaldı. Kurdu gören çobanlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurt, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Bakımı yapılıp mama verilen hayvan, daha sonra doğaya bırakıldı.
Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
12:43 Sınırın Urfalı Özbekleri
12:29 Bu evi görenler şaşırıyor...Evini müzeye çevirdi
12:09 Fırat'ın Doğusuna komando sevkıyatı
12:00 Minik öğrenciler el ele masal dünyasıyla buluşuyor
11:45 Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı
11:30 Türk mutfak sektörü, kaliteyle Asya'yı fethetti
11:28 İnsan Hakları Heyeti Bursa'da
25.10.2019 13:03:34