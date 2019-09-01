Haberler» Güncel» Haber

Sulama kanalına düşen manda telef oldu

Suluova ilçesinde sulama kanalına düşen manda telef oldu.

01.09.2019 19:04
Suluova ilçesinde sulama kanalına düşen manda telef oldu.
Cürlü köyünde İsmail Kaygısız'a ait bir manda, DSİ'ye ait sulama kalanına düştü.
Manda, olay yerinde telef oldu.
Kaygısız, DSİ'nin tedbirsizliği nedeniyle mandasının telef olduğunu iddia ederek, "Manda serinlemek için su kanalına girmiş. Burada telef olmuş. Girdiği yere bir mazgal yapılsa hayvan giremezdi." ifadesini kullandı.
Önceki yıllarda başka hayvanların da kanala düşerek telef olduğunu öne süren Kaygısız; "Buna hiçbir önlem alınmıyor. DSİ oraya bir mazgal koysun. Bu hayvan bir sürü emeklerle meydana geliyor." dedi.
Sulama kanalına düşen manda telef oldu

Kaygısız, Suluova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:29   Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (2)
00:28   Kadın yelkenciler, barış için ege'ye yelken açtı
00:28   Doğum gününü kutlamaya hazırlanırken gölette boğuldu, 1 kişi de kayıp
00:25   Kahramanmaraş'ta dereye giren anne ve kızı boğuldu
00:24   Samsun'da traktör devrildi: 5 yaralı
00:18   Doğum gününü kutlamaya hazırlanırken gölette boğuldu, 1 kişi de kayıp
00:08   Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü