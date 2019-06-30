30.06.2019 21:10
Haberler » Güncel » Haber

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlarca kurtarıldı.

Adana 'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlarca kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Söylemez yönetimindeki 01 AJ 161 plakalı otomobil merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar 'da kontrolden çıkıp kaldırımdaki demir korkuluklara çarptıktan sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.
Söylemez, su altında kalan ve ters dönen otomobilden vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Kaynak: AA
Seyhan , Adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:07 Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
22:05 Şanlıurfa'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
22:04 Dikili'de yazlık siteleri tehdit eden yangın söndürüldü (5)
22:04 GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını
22:03 IĞDIR KAYISI FOSİLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BULGU ŞAŞIRTTI
22:03 Adıyaman'da orman yangını
22:00 TBMM Başkanı Şentop Manastır'ı ziyaret etti (2)