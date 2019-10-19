Haberler » Güncel » Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

Adana'da sulama kanalına düşen kiralık otomobilin sürücüsü, suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkarak olay yerinden kaçtı.

19.10.2019 06:43
Adana'da sulama kanalına düşen kiralık otomobilin sürücüsü, suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkarak olay yerinden kaçtı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 BHJ 09 plakalı kiralık otomobil, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar'daki aydınlatma direğine çarptıktan sonra bariyerleri aşarak DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
Suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı. Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:43 Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı
04:02 Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
04:02 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD'li siyasetçilerle görüştü
04:02 Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
04:02 Elektrikli bisiklet şarampole yuvarlandı, 5 yaşındaki Maria öldü
04:02 Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
04:02 DHA YURT BÜLTENİ - 25
19.10.2019 07:32:07