Haberler» Güncel» Haber

Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yavuru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

23.07.2019 12:11 Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yavuru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Lüleburgaz Otogarı ile ilçe mezarlığı arasından geçen sulama kanalından gelen köpek sesleri, çevredekilerin dikkatini çekti. Bölgeye giden mahalle sakinleri, yavru köpeklerin kanala düştüğünü gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun bir çalışmanın ardından 4 yavru köpek kurtarıldı. Durumları iyi olduğu belirlenen köpeklere yiyecek verildi.
İlçe İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, "Biz her canlı için varız. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat hazır bir şekilde bekliyor. Sadece vatandaşlarımıza değil can dostlarımıza da yardım ediyoruz" dedi.


- Kırklareli
Kaynak: DHA
Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:34   Sivaslılar 'Gardaşlık Festivali'nde buluşacak
13:34   (ÖZEL) OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI KALDIRIMA ÇIKTI
13:34   İSTANBUL'A KURBANLIK GİRİŞLERİ CUMARTESİ BAŞLAYACAK
13:34   DÜZCE BİR KADIN İLE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU
13:33   Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı
13:33   KGC Başkanı Altınkaya: "Sansürün kaldırılışını buruk kutluyoruz"
13:33   Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı