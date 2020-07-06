Sulama kanalında boğulan iki çocuğun cenazeleri ailelerine teslim edildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalında boğulan 2 çocuğun cenazeleri, aynı tabut içerisinde ailelerine teslim edildi.

06.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:47
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalında boğulan 2 çocuğun cenazeleri, aynı tabut içerisinde ailelerine teslim edildi.
Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan ailelerin sulama kanalında boğulan çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Otopsinin ardından cenazeler, ailelerin isteği üzerine bir tabuta konarak teslim edildi.
Kuzen oldukları öğrenilen çocukların cenazeleri, defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman'a gönderildi.
Çocukların amcası İsmail Konaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, aileler tarlada çalıştığı sırada çocukların oyun oynarken kanala düştüğünü söyledi.
Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, dün tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın yanlarında olmadığını fark etmiş, çadırların yanındaki sulama kanalında bulunan çocuklar kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti. Sulama kanalında boğulan iki çocuğun cenazeleri ailelerine teslim edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldızeli, Sivas, Güncel, Haber
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