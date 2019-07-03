Sulama kanalında cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu

Denizli'nin Baklan ilçesindeki sulama kanalında cesedi bulunan kişinin, 65 yaşındaki İsmail Gündüz olduğu öğrenildi.
Baklan'ın Gelinyolu Mevkisi'nde vatandaşlar tarafından 1 metre derinliğindeki sulama kanalında dün akşam bulunan cesedin, Dağal Mahallesi'nde yaşayan Halil Gündüz'e ait olduğu tespit edildi.
ÇİFTÇİLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU
Çiftçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Gündüz'ün, dün sabah saatlerinde evinden bahçesine gitmek için ayrıldığı belirtildi.
EŞEĞİNE SU VERMEK İÇİN KANALA GİTTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Gündüz'ün eşeğine su vermek için gittiği kanalda düşüp boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.