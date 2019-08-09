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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

MERSİN'in Silifke ilçesinde, sulama kanalında 50 yaşlarındaki erkeğe ait ceset bulundu.

09.08.2019 16:19 Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
MERSİN'in Silifke ilçesinde, sulama kanalında 50 yaşlarındaki erkeğe ait ceset bulundu.
Kurtuluş Mahallesi sakinleri, sulama kanalında bir erkeğin hareketsiz halde yattığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirlendi, vücudunda ise herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı. Ceset, otopsi için Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.



Silifke, Güncel

Kaynak: DHA

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