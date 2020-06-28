Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu (2)

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

28.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:19
Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi yakınlarındaki EİAŞ'a ait hidroelektrik santralinden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören güvenlik görevlisi, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 15-16 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yapılan araştırmada, boğulan kişinin dün akşam Sümbül Caddesi'nde serinlemek için sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Yusuf Çoban (16) olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Adana Yüregir, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Güncel
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan’da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Dünya
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Bodrum Belediye Başkanı’ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt Güncel
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım ’Bana bir şey olmaz’ dedim, oldu Sağlık
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Ekonomi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı Güncel
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:25: İçişleri Bakanlığı: Van'ın Çatak kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 15:25: Son dakika! Engelli genç YKS'ye belediye ekiplerince götürüldü - Haber 15:23: Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor - Haber 15:23: Koronavirüs gölgesinde yat turu - Haber 15:23: Şişli'de iş yeri yangını - Haber 15:08: Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt - Haber 14:49: Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu - Haber 14:19: Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor - Haberler