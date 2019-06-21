21.06.2019 14:17
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Sulama kanalında tehlikeli eğlence

Sulama kanalında tehlikeli eğlence

ADANA'da 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanındaki akıntıda şişme botla gezdi.

ADANA'da 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanındaki akıntıda şişme botla gezdi.
Sıcaklardan bunalan 2 genç, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi 'ndeki Devlet Su İşleri 'ne (DSİ) ait sulama kanalına şişme botla girdi. Çevre sakinleri, gençlerin bu tehlikeli eğlencesini cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Boğulma tehlikesine aldırış etmeyen gençler bindikleri botla akıntıda ilerledi. Ellerini suda çırparak bota yön veren gençlerin zaman zaman birbirlerine su atarak şakalaştıkları görüldü.


- Adana
Kaynak: DHA
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