Haberler » Güncel » Haber

Sulama kanalındaki balıklara "can suyu" takviyesi

Edirne'de sulama kanalının terfi havuzunda, su miktarının düşmesi ve oksijen yetersizliğinden dolayı ölmek üzere olan yüzlerce sazan için itfaiye ekipleri kanala tankerle su takviyesi yaptı.

18.09.2019 15:54Sulama kanalındaki balıklara
Edirne'de sulama kanalının terfi havuzunda, su miktarının düşmesi ve oksijen yetersizliğinden dolayı ölmek üzere olan yüzlerce sazan için itfaiye ekipleri kanala tankerle su takviyesi yaptı.
Çeltik hasadının başlamasıyla tarımsal sulamanın yapıldığı kanallarda su akışının durmasının ardından terfi havuzlarında yaşayan balıklar susuzluktan telef olmaya başladı.
İstasyon Mahallesi'nde bulunan su kanalının havuzunda yüzlerce balığın can çekiştiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine kanalın bulunduğu yere gelen Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri, kanala tankerle "can suyu" takviyesi yaptı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından balıkların canlanmaya başladıkları gözlendi.

İtfaiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:17 Muğla ukraynalı anneden boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını kaçırdığı iddiası
19:17 Mardin kaçak kazıda roma dönemine ait mozaik bulundu
19:16 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, adalet sisteminin...
19:16 Antalya eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı
19:15 Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır
19:13 ZEKA'dan Manisa'nın geleceğine büyük destek
19:13 Gaziosmanpaşa'daki motosikletli saldırganların kaçma anı kamerada