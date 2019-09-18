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Sulama kanalındaki balıklara "can suyu" takviyesi

Edirne'de sulama kanalının terfi havuzunda, su miktarının düşmesi ve oksijen yetersizliğinden dolayı ölmek üzere olan yüzlerce sazan için itfaiye ekipleri kanala tankerle su takviyesi yaptı.

18.09.2019 18:36
Edirne'de sulama kanalının terfi havuzunda, su miktarının düşmesi ve oksijen yetersizliğinden dolayı ölmek üzere olan yüzlerce sazan için itfaiye ekipleri kanala tankerle su takviyesi yaptı.
Çeltik hasadının başlamasıyla tarımsal sulamanın yapıldığı kanallarda su akışının durmasının ardından terfi havuzlarında yaşayan balıklar susuzluktan telef olmaya başladı.
İstasyon Mahallesi'nde bulunan su kanalının havuzunda yüzlerce balığın can çekiştiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine kanalın bulunduğu yere gelen Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri, kanala tankerle "can suyu" takviyesi yaptı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından balıkların canlanmaya başladıkları gözlendi.
Sulama kanalındaki balıklara

İtfaiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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