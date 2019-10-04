Sulama kanallarından elektrik üretilecek

Sulama kanallarından elektrik üretilecekAdana'da bir firma tarafından hayata geçirilen 'Hidrokinetik Enerji Projesi'yle kentteki sulama kanallarına kurulacak sistemle saatte 4 megavatlık enerji üretilecek7 gün 24 saat boyunca enerji üretebilen sistem Türkiye'de ilk olma özelliği taşımasının yanı sıra TÜBİTAK tarafından da destek gördü

ADANA - Adana'da bir firma tarafından hayata geçirilen 'Hidrokinetik Enerji Projesi'yle kentteki sulama kanallarına kurulacak sistemle saatte 4 megavatlık enerji üretilecek. 7 gün 24 saat boyunca enerji üretebilen sistem Türkiye'de ilk olma özelliği taşımasının yanı sıra TÜBİTAK tarafından da destek gördü.Kentte faaliyet gösteren ECC Makina Kimya Sanayi firması, 4 yıllık AR-GE çalışması ve TÜBİTAK desteği sonrasında 'Hidrokinetik Enerji Projesi'ni hayata geçirdi. Adana'da bulunan sulama kanallarına kurulmaya başlanan sistem ile saatte 4 megavatlık elektrik enerjisinin üretilmesi ve devlete satılması planlanıyor. Toplam maliyeti 3 milyar 600 milyon lira olan projenin kendisini 3 yılda amorti etmesi bekleniyor.7 gün 24 saat boyunca sulama kanallarındaki su, pervaneleri döndürecek ve üretilen enerji trafoya aktarılacak. Proje kapsamında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki sulama kanalına 3 portatif türbin takıldı ve tanıtımı kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi."4 megavatlık gücün satışını yapacağız"Açılışta konuşan ECC Makina Kimya Sanayi sahibi Abdullah Caner Şirin, "Türkiye'de ilk olan bir proje bu. Suyun hafif akışından, nehirlerden, sulama kanallarından herhangi bir depolama, suyu tutma, olmadan enerji üretiyoruz. Bu sistemlerle Türkiye'nin her yerinde uygulama yapabileceğiz. TÜBİTAK'ın desteğiyle tamamladık. 4 senelik çalışma sonucu ortaya çıkan ürün budur. Şu anda her bir sistem 5 kilovat enerji üretmekte. Arka arkaya 20 metre arayla yaptığımızda Adana'daki hedefimiz 4 megavat. Türkiye'de ilk olmasının verdiği gurur var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman dediği gibi yerli ve milli vurgusuna biz de katkı sunduk. Yenilenebilir enerji kapsamında devlete 4 megavatlık gücün satışını yapacağız" ifadelerini kullandı."3 yılda sistem kendini amorti edebiliyor"Firma ortağı Dr. Ender Uz ise İHA muhabirine sistemi şöyle anlattı:"Sistemlerimiz 5 kilovat olarak üretildi. Kanat sayısı ve kanat ölçüsünü kanal genişliğine göre ayarlayabiliyoruz. Bu kanal ana kanaldan ayrılan tahliye kanalı ve 9 metre uzunluğunda. Sistemlerimizi ana kanal üzerinde de kurarak güç üreteceğiz. 30 metre genişliğindeki kanallarda 5 türbin çalıştıracağız. Asıl sistemlerimizi ana kanal üzerinde çalıştırarak iyi bir yenilebilir enerji elde etmiş olacağız. Sistemlerin maliyetleri megavat başına 900 bin dolar civarında. Ama bizim sistemimiz güneş enerjisi sistemine göre 2 buçuk katı kadar enerji üretebiliyor. Maksimum 3 yılda sistem kendisini amorti edebiliyor. Yenilenebilir enerji kapsamında ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya çalışacağız."

Kaynak: İHA