21.06.2019 00:38
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Sulama Kooperatifi aylık olağan toplantısı yapıldı

Sulama Kooperatifi aylık olağan toplantısı yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bulunan ve Pazaryeri ilçesinin tarımsal alanda sulama ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Esere Göleti Sulama Kooperatifi aylık olan genel toplantısı çiftçilerin de katılımı ile gerçekleşti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bulunan ve Pazaryeri ilçesinin tarımsal alanda sulama ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Esere Göleti Sulama Kooperatifi aylık olan genel toplantısı çiftçilerin de katılımı ile gerçekleşti.

Pazaryeri ilçesinde yapılan toplantıda Esere Göleti Kooperatifinin önceki yılın çalışma değerlendirmesi yapılarak 2019 bütçesi görüşüldü. Üretici çiftçilerimizin sulama konusundaki görüşleri değerlendirildi. Kooperatif Başkanı Necmettin Kurtpınar, yapılan toplantıya katılan başta Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e Esere Göleti Sulama Kooperatifinin çalışmalarına destek verdiği için teşekkür etti. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçesinde yapılan toplantıda yaptığı açıklamada, "Belediye olarak çiftçimizin her zaman yanında olduğumuzu, sulamada tesisinde oluşabilecek sorunların çözümünde desteğimizi vereceğiz" ifadesinde bulundu. Gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Encümeni, Erkan Karakaş, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki diğer kooperatif başkanları ve çiftçiler katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Zekiye Tekin, Bilecik, Pazaryeri, Yaşam

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