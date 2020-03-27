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Sulama kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Köprübaşı'na bağlı Karyağdı Mahallesi'nde sulama kuyusuna düşen yavru köpeği gerçekleştirdikleri operasyon ile kurtardı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Sulama kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Köprübaşı'na bağlı Karyağdı Mahallesi'nde sulama kuyusuna düşen yavru köpeği gerçekleştirdikleri operasyon ile kurtardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğunluğunu trafik kazalarının oluşturduğu kurtarma operasyonlarının yanı sıra çeşitli kurtarma operasyonları ile de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri de Köprübaşına bağlı Karyağdı Mahallesi'nde sulama kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarmak için operasyon düzenledi. Vatandaşların ihbarıyla hemen harekete geçen ekipler, yavru köpek için kurtarma çalışması başlatarak, köpeği düştüğü sulama kuyusundan kurtardı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel

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